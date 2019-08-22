В Китае мальчик заработал косоглазие из-за смартфона

Девятилетний мальчик из Китая заработал косоглазие из-за чрезмерного увлечения смартфоном. Об это сообщает Asia One.

Отмечается, что ребенок во время летних каникул не выпускал из рук гаджет и сидел за смартфоном по 10 часов в сутки.

По информации издания, родители запрещали ребенку так много времени сидеть за телефоном, но он хватал гаджет, когда они отворачивались.

Уточняется, что окулист подтвердил, что проблемы со зрением у мальчика возникли из-за увлечения смартфоном.

Поясняется, что сам ребенок отказаться от смартфона не намерен.

Ранее сообщалось, что создано устройство для борьбы с зависимостью от смартфона.