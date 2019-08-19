Сбой произошел в работе Instagram

В работе социальной сети Instagram произошел сбой в ряде стран. Об этом сообщает портал Downdetector.

На неполадки в работе жалуются пользователи в США, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Японии, Бразилии.

Также сбой наблюдается на территории Белоруссии, Украины и России.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы со входом в социальную сеть (85%), еще 9% испытывают проблемы с загрузкой, порядка 5% не могут зайти на сайт соцсети.