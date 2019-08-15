Песков не стал комментировать данные об отказе передать операторам популярные частоты для 5G

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин отказался выделить сотовым операторам приоритетный для 5G диапазон радиочастот 3,4-3,8 ГГц, передает РИА «Новости».

«Без комментариев, поскольку мы служебную переписку никак не комментируем», — ответил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Путин согласился с позицией Совета безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G).