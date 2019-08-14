Совбез: чаще всего кибератакам подвергаются банки и органы власти

Чаще всего кибератакам в России подвергаются банки и органы власти. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности России Олега Храмова.

Как отмечается, с января 2019 года предотвращено нападение хакеров на более чем семи тысячах объектах.

В 38% случаев это были кредитно-финансовые учреждения, в 35% — органы государственной власти.

По словам Храмова, также по 7% нападений приходятся на предприятия оборонной промышленности, организации в сфере науки и образования, еще 3% — на объекты систем здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Запад публично совершенствует способы кибератак.