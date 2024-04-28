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Власти Польши объяснили, почему РФ не применит ядерное оружие на Украине

Сикорский: Путин не может единолично решить применить ядерное оружие

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PAP/Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил об отсутствии признаков того, что Россия намерена применить на Украине ядерное оружие. Соответствующая публикация размещена на сайте Bild.

«Нет никаких физических признаков того, что боеголовки были вывезены со склада. Мы бы знали заранее, если бы они это сделали», — подчеркнул он.

Сикорский подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не может принимать решение о применении ядерного оружия единолично.

«Существует обычная цепочка командования министерства обороны и генерального штаба для его развертывания», — заявил он.

Дипломат также напомнил, что ВС РФ не стали бы действовать в зоне, загрязненной ядерным оружием, поэтому перед его применением их бы заранее вывели с линии фронта, что стало бы для президента России, по его словам, «политической катастрофой».

До этого правительство Нидерландов оценило сложность защиты от российских ядерных ракет.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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