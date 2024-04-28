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Режиссера мультфильма «Бременские музыканты» спасли врачи скорой помощи

Mash: режиссеру Ковалевской диагностировали сердечную недостаточность

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Телеграм-канал «Mash»

Режиссера-постановщика мультфильма «Бременские музыканты» Инессу Ковалевскую реанимировали врачи скорой помощи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ковалевской могло не стать, так как режиссер находилась в критическом состоянии. Медикам удалось спасти сценаристку мультфильмов. Врачи стабилизировали состояние заслуженного деятеля искусств. Ей диагностировали сердечную недостаточность. Как отмечает Mash, режиссер отказалась от госпитализации и обследования.

Инесса Ковалевская окончила театроведческий факультет Института театрального искусства им. А.В. Луначарского в 1958 году. После выпуска она три года проработала в Комитете по кинематографии министерства культуры СССР. В 1964 году режиссер окончила Высшие курсы сценаристов и режиссёров и начала творческую работу на киностудии «Союзмультфильм».

Ковалевская начала режиссерскую карьеру в 1965 году после выхода ее мультфильма «Автомат». В ее фильмографии 26 работ. Она работала над такими картинами, как «Приключения кузнечика Кузи», «Чучело-Мяучело», «Как львенок и черепаха пели песню», «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде».

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