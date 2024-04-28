В регионах РФ сократилось число подтопленных из-за паводка домов

Количество жилых домов, подтопленных в результате весеннего паводка на территории РФ, за последние сутки уменьшилось до 10 343. Об этом сообщили в оперативных службах страны, передает ТАСС.

По данным агентства, к утру 28 апреля число подтопленных жилых зданий сократилось на 757 по сравнению с утром 27 апреля. В материале уточняется, что упомянутые дома расположены в 143 населенных пунктах.

«Также подтоплено 26 767 приусадебных участков, 59 низководных мостов и 91 участок автомобильных дорог», — добавили в оперативных службах.

27 апреля количество жилых зданий, которые оказались подтоплены в результате весеннего паводка, составило около 11 100. За сутки их число сократилось почти на 3 000, рассказали в оперативных службах.

24 апреля президент РФ Владимир Путин провел большое совещание по ликвидации последствий наводнений, в ходе которого поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за удара стихии гражданам. Как сказал глава государства, власти должны неформально подойти к решению вопроса о предоставлении компенсаций.

Ранее в Краснодарском крае заявили о готовности местных лагерей принять детей из затопленных регионов.