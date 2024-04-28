Премьер Британии объяснил рост военных расходов страны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объяснил рост военных расходов Великобритании угрозой от стран «авторитарной оси». Об этом он заявил в эфире Sky News.

«Ось авторитарных государств, чьи ценности отличаются от наших, действует более решительно и активнее координирует усилия», — заявил он.

В эту ось политик включил Исламскую республику Иран, Россию, КНДР и КНР.

По словам Сунака, координация действий стран этой оси наносит ущерб ценностям и интересам Великобритании.

Заявление британского премьер-министра стало ответом на вопрос журналиста, почему он сделал выбор в пользу траты примерно £20 млрд в год на оборону, а не на «школы и больницы». По словам Сунака, он сделал такой выбор, поскольку его главной задачей является защита граждан.

До этого Сунак заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Великобритания намерена нарастить траты на оборону таким образом, чтобы уступать по объему расходов среди стран НАТО только США.

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