Стало известно, у каких детей на 57% меньше шансов найти друзей

Почти четверть детей с симптомами сотрясения мозга не проверяют на него, особенно редко — детей младшего возраста. Это может привести к проблемам с поведением и к трудностям с поиском друзей, показало исследование, опубликованное в журнале Brain Injury.

Ученые проанализировали данные 4269 детей из США в возрасте от пяти до 17 лет, чьи родители согласились заполнить анкеты. Их спрашивали о причинах травмы головы ребенка и о наличии симптомов сотрясения мозга, к которым относятся: потеря сознания, головная боль, растерянность, рвота, размытое зрение, а также изменения в настроении или поведении.

У 8,7% детей были симптомы сотрясения мозга или травмы головного мозга, а у 5,3% оно было официально диагностировано. 23% от всех детей с симптомами сотрясения не проверили на его наличие. В масштабах страны это означает, что около миллиона детей не прошли необходимого им обследования.

Опрос показал, что в будущем у детей с признаками сотрясения мозга или черепно-мозговой травмы в два раза чаще встречалась симптомы депрессии. Частота приема лекарств для коррекции настроения или концентрации внимания также была на 70% выше. Кроме того, у этих детей на 57% был повышен риск проблем с поиском друзей. Эти потенциальные последствия сотрясения мозга подчеркивают важность тщательного обследования при травмах головы.

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