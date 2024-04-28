Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирина Безрукова планирует написать завещание

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что оформит завещание на сестру и племянницу

close
100%
Личный архив

Актриса Ирина Безрукова призналась в шоу «Ты не поверишь!», что планирует написать завещание.

Безрукова объяснила, что хочет подготовить документ заранее, чтобы ее родственники не боролись за наследство. Артистка планирует передать свое имущество сестре и племяннице с сыновьями.

Как отмечают в программе, родственникам Безруковой может достаться в наследство ее набор эксклюзивных украшений, квартира на юго-востоке Москвы стоимостью около 50 миллионов рублей, а также участок с одноэтажным домом.

Дом Безруковой площадью всего 66 квадратных метров находится в ста километрах от столицы. В нем есть гостиная, совмещенная с кухней, две спальни, прихожая и терраса с видом на лес.

«Это дом в стиле «барнхаус». Он строится на производстве, а потом частями, модулями привозится и собирается на участке», — поделилась актриса.

По словам Безруковой, ее дом прогревается с помощью теплового воздушного насоса. Артистка отметила, что такой механизм прогревает жилье в любой мороз. Актриса похвасталась, что ходила по дому в шортах в -30 °C.

Ранее Волочкова объяснила, почему 25 раз летала на Мальдивы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами