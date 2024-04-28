Китайская промышленность столкнулась с непредвиденной проблемой

Прибыль промышленных предприятий Китая начала падать от ранее достигнутых двухлетних максимумов. При этом избыточные производственные мощности осложняют усилия Пекина по оживлению замедляющейся экономики. Об этом пишет Financical Times.

По сообщению Государственного статистического управления КНР, в марте прибыль крупных компаний промсектора сократилась на 3,5% в годовом выражении. В то же время в первом квартале показатель вырос на 4,3% относительно аналогичного периода 2023 года.

Мартовское снижение стало неожиданным для властей после того, как в январе-феврале промпрофицит подскочил на 10%, достигнув максимума за 25 месяцев и дал надежду на преодоление спада в индустриальном секторе.

Аналитики Goldman Sachs отметили существенное падение как прибыли, так и выручки промпредприятий в марте, указав на проблему сжатия маржи для китайской промышленности.

Пекин в ответ опроверг позицию Вашингтона относительно избытка мощностей и обвинил США в протекционизме и попытках сдержать развитие Китая, сообщили госСМИ.

Власти КНР установили цель роста примерно в 5% на 2024 год — минимальный показатель за десятилетия. Однако аналитики предупредили, что при повсеместном дефляционном давлении достичь этого будет непросто без наращивания стимулов, отмечает издание.

«Благоприятные условия в цепочках поставок, обилие запасов и избыточные мощности в Китае помогут сдержать рост цен на промышленные товары», — отметили эксперты Capital Economics.

Согласно оценкам Westpac, стальная отрасль использует экспорт как «выпускной клапан» для лишних мощностей, и страна приблизилась к рекордным показателям вывоза стали, зафиксированным в 2015 году, невзирая на глобальное противодействие демпингу.

До этого Китай рекордно закупился черными металлами у США.

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