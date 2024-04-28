Российским спортсменам выставили счет за проверку на нейтральный статус перед ОИ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что в организацию поступают счета на оплату за проверку борцов на нейтральный статус. Его слова передает ТАСС.

«Счет за 2023 год от проверяющей организации составил 100 тыс. швейцарских франков. Сумма за 2024 год тоже постепенно растет. Причем клич о стукачестве и доносах, который растиражировал глава Международного олимпийского комитета в недавней беседе с «африканским» деятелем, только плодит эту историю — стоит беспрецедентная задача изоляции российского спорта», — сказал Мамиашвили.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее чемпион ОИ предсказал развал олимпийского движения.