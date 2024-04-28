Посла Литвы заподозрили в шизофрении из-за намека на удар по Крымскому мосту

Намек бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, который сейчас возглавляет посольство республики в Швеции, на новый удар по Крымскому мосту является проявлением «профессиональной шизофрении». Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

По мнению парламентария, подобными высказываниями иностранный дипломат продолжает другой скандал международного уровня. Речь идет о попавшей в сеть записи разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали варианты удара по Крымскому мосту.

«Только он (Линкявичюс. — «Газета.Ru») это сделал более наивно-детскими методами, но в голове абсолютно те же бредовые идеи. <...> Таких дипломатов должно быть поменьше, конечно, в любой дипломатической службе», — сказал Карасин.

Он добавил, что слова посла Литвы в Швеции свидетельствуют о его болезненном восприятии современных проблем и некой профессиональной шизофрении.

28 апреля в аккаунте Линкявичюса в социальной сети X (бывший Twitter) появился пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Экс-глава МИД Литвы опубликовал коллаж с изображением объекта инфраструктуры и снимок пуска ракеты. При этом он «посоветовал» всем, у кого еще нет фотографии на Крымском мосту, сделать такой кадр, пока есть время.

Ранее в ООН прокомментировали сообщения о возможном ударе по Крымскому мосту.