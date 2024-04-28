Краснодарец со спины ударил пожилого таксиста в голову и попал на видео

В Краснодаре мужчина со спины ударил пожилого таксиста кулаком в голову. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Отмечается, что инцидент произошел в ходе конфликта. На кадрах видно, что пожилой таксист получил удар по голове, когда собирался сесть обратно в автомобиль. По данным канала, после этого другой мужчина подбежал разнять конфликтующих, но в ответ услышал угрозы от нападавшего. В частности, мужчине пообещали, что его «закопают на месте».

До этого во Владикавказе сотрудник полиции пострадал, разнимая драку глухих россиян. Потасовка между двумя местными жителями произошла напротив участкового пункта полиции, и двое правоохранителей вмешались в конфликт. Они сделали дерущимся замечание, но те оказались глухими и не смогли отреагировать на него. Тогда стражи порядка попытались разнять хулиганов. Пытаясь остановить рукоприкладство, сотрудник полиции пропустил два удара и получил разбитую бровь и ушиб челюсти. Позднее выяснилось, что драка между мужчинами случилась после того, как один из них перестал платить по кредиту, который сам оформил на товарища

Ранее в Петербурге полицейский накинулся с кулаками на водителя Geely, но избежал наказания.