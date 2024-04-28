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Перенесший операцию Боярский пожаловался, что уже 70 лет не может бросить курить

Актер Боярский рассказал, что не может бросить курить

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Global Look Press

Актер Михаил Боярский пожаловался в шоу «Ты не поверишь!», что уже 70 лет не может бросить курить.

Боярский признался, что даже во время госпитализации не смог отказаться от сигарет. Артист предпринимал попытки избавиться от вредной привычки, однако он не смог.
«Я пытался. Но я уже 70 лет курил. Очень сложно бросить», — уточнил актер.

27 ноября 2023 года Боярский был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние певца удалось стабилизировать. Сын актера Сергей рассказывал, что в больнице состояние артиста было нормальным, а его настроение было хорошим. В феврале актер перенес операцию на сердце.

4 декабря Михаила Боярского выписали из больницы. Тогда артист заявил, что чувствует себя «замечательно». Он уехал домой в сопровождении жены Ларисы Луппиан. 31 декабря стало известно, что актер вернулся на сцену театра имени Ленсовета. Он принял участие в постановке «В этом милом старом доме».

9 февраля стало известно, что Боярский перенес плановую операцию на сердце. При этом представители Театра имени Ленсовета заявляли, что Боярский проходил в больнице плановое обследование. Ни о какой операции речи не шло.

Ранее Боярский рассказал о запретах врачей после операции.

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