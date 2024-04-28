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Врач развеяла миф о гнилостных процессах в кишечнике

Врач Савкина: еда не может гнить в ЖКТ из-за отсутствия условия для этого

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Процесс гниения еды в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) невозможен, так как она расщепляется ферментами человека еще до встречи с микроорганизмами, обитающими в толстом кишечнике. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

«Гниение – это разложение органического продукта под действием бактерий и грибов. Этот термин обычно относится к разложению белковых продуктов, например, мяса. В ЖКТ, однако, белки расщепляются ферментами в тонком кишечнике, а не бактериями. В толстом кишечнике микробы отвечают за расщепление клетчатки — растительных волокон, которые не перевариваются самим человеком. Но данный процесс носит название ферментации или брожения, а не гниения», — пояснила Савкина.

Эксперт добавила, что из-за кислой среды желудка в нем практически нет микроорганизмов, а потому процесс гниения в желудке также исключен.

«Процесс ферментации клетчатки и сахаров сопровождается образованием газов в кишечнике. Их наличие — это не признак проблем с ЖКТ, а часть нормального процесса пищеварения. Объем газов может стать больше, если съесть много неперевариваемой пищи, то есть, клетчатки. Это не навредит здоровью. Однако постоянное повышенное газообразование и частый дискомфорт могут быть обусловлены заболеваниями ЖКТ и требуют обращения к врачу», — рассказала врач.

Ранее врач назвал продукт, гормоны из которого могут усугубить угревую сыпь.

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