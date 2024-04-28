В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.

«В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей. Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем», — сказал он.

Кимаковский добавил, что перед гибелью эти люди пережили пытки. Он добавил, что все эти захоронения были сделаны в спешке.

До этого сообщалось, что в Авдеевке саперы обезвредили десятки тысяч боеприпасов. Источник агентства ТАСС отметил, что процесс разминирования и обезвреживания снарядов продолжается до сих пор, и ежедневно через саперов проходят сотни боеприпасов.

Отмечается, что в Авдеевке были также обнаружены старые боеприпасы НАТО.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город, который был одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Ранее в ДНР заявили, что группировка ВСУ попала в окружение под Авдеевкой.