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США ожидают решения проблем ВСУ после предоставления пакета помощи Киеву

WP: США после выделения помощи Киеву ждут решения ряда проблем ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Соединенные Штаты после предоставления пакета помощи Киеву на сумму в $61 млрд ожидают от Вооруженных сил Украины (ВСУ) решения проблем с личным составом и обороной украинской армии. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

«Когда первые поставки оружия, включая артиллерийские снаряды, зенитные ракеты и бронетехнику, начали поступать на Украину, официальные лица США заявили, что они ожидают, что новое оружие даст Киеву время для пополнения своих рядов армии и укрепления обороны на поле боя, включая траншеи и минные поля», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что неназванный чиновник Пентагона считает, что помощь США даст шанс Украине успешнее противостоять атакам ВС РФ «будь то на линии фронта или в небе». По его словам, время не должно быть потрачено Киевом впустую.

До этого газета Financial Times сообщала, что Запад после выделения пакета помощи Украине может начать давить на Киев, чтобы украинская армия продемонстрировала «серьезные успехи» к ноябрьским выборам в Соединенных Штатах, чтобы оправдать выделенные ВСУ средства.

Ранее экс-разведчик США рассказал о бесперспективности применения ракет ATACMS на Украине.

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