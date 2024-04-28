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В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Гюмри

В Армении перекрыли трассу Ереван — Гюмри в знак поддержки протестов в Тавуше

Граждане Армении перекрыли трассу ЕреванГюмри в знак поддержки протестных акций в Тавуше. Об этом сообщает Sputnik Армения.

На кадрах видно, как водители расставили на проезжей части свои автомобили таким образом, что перекрыли движение по трассе. Таким образом, они поддержали сограждан, протестующих против делимитации границы Армении с Азербайджаном.

19 апреля Ереван заявил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Сообщалось, что делимитация границы Армении с Азербайджаном начнутся в Тавушской области на участке Баганис — Воскепар.

Позже местные жители, выступающие против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области, заблокировали автомобильную дорогу между населенными пунктами Киранц и Воскепар и зажгли на ней костры.

В ночь на 27 апреля стало известно, что военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о выводе пограничников РФ из Тавушской области.

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