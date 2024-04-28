Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оборонявших Артемовск бойцов «Ахмата» представили к наградам

ТАСС: бойцов спецназа «Ахмат» представили к наградам за оборону под Артемовском

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцов подразделений специального назначения «Ахмат» представили к государственным наградам за оборону под Артемовском (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира спецназа с позывным «Дикий».

«Командиром [бригады] все ребята представлены к государственным наградам», — рассказал военнослужащий, уточнив, что часть наград уже пришла, и среди них есть как госнаграды, так и награды от парламента Чечни.

Отмечается, что поводом для награждения послужила сложная трехмесячная оборона укрепрайона под Артемовском без подвоза боеприпасов и продовольствия. По словам «Дикого», именно удержание этого участка позволило сохранить целостность российской обороны.

22 апреля отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что под Артемовском ВСУ потеряли «лучших из лучших». Он также подчеркнул, что ВС России эффективно использует своих профессионалов.

Ранее российский военный рассказал о трехдневной охоте за танком Abrams.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами