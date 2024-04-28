Оборонявших Артемовск бойцов «Ахмата» представили к наградам

Бойцов подразделений специального назначения «Ахмат» представили к государственным наградам за оборону под Артемовском (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира спецназа с позывным «Дикий».

«Командиром [бригады] все ребята представлены к государственным наградам», — рассказал военнослужащий, уточнив, что часть наград уже пришла, и среди них есть как госнаграды, так и награды от парламента Чечни.

Отмечается, что поводом для награждения послужила сложная трехмесячная оборона укрепрайона под Артемовском без подвоза боеприпасов и продовольствия. По словам «Дикого», именно удержание этого участка позволило сохранить целостность российской обороны.

22 апреля отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что под Артемовском ВСУ потеряли «лучших из лучших». Он также подчеркнул, что ВС России эффективно использует своих профессионалов.

Ранее российский военный рассказал о трехдневной охоте за танком Abrams.