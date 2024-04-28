В МИД Польши оценили риск применения РФ ядерного оружия

Польша не видит признаков того, что вооруженные силы России готовятся к применению ядерного оружия в рамках специальной военной операции. Об этом в беседе с Bild заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Не наблюдается никаких физических признаков того, что боеголовки были вывезены со склада. Мы бы знали заранее, если бы они это сделали», — подчеркнул он.

По словам министра, для развертывания и дальнейшего применения этого вида оружия существует целая цепочка из командования в минобороны и Генеральном штабе ВС РФ.

Как подчеркивается в сообщении Bild, Сикорский в этой связи не верит в угрозу применения ядерного оружия со стороны России на Украине.

До этого Сикорский заявлял, что президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия.

26 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что слова Варшавы насчет размещения ядерного оружия Соединенных Штатов на своей территории являются провокацией, а такой шаг может иметь самые непредсказуемые последствия.

Ранее в сейме заявили, что Польша не готова к военному конфликту.