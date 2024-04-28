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Сальдо назвал суточные потери ВСУ на Херсонском участке фронта

Сальдо: ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении за минувшие сутки

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Thomas Peter/Reuters

По меньшей мере 45 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на Херсонском направлении за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Согласно информации главы региона, операцию провела российская группировка войск «Днепр».

«Группировка войск «Днепр» успешно наступала в районе Работина», — указывается в публикации.

Помимо того, украинские войска также лишились четырех лодок, пяти орудий и минометов, пяти военных автомобилей, 73 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также ВСУ потеряли до 45 военнослужащих.

«Поражено 13 пунктов управления беспилотниками», — написал губернатор.

До этого Сальдо заявлял, что Вооруженные силы России уничтожили несколько вышек радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи украинских войск в городе Берислав на правом берегу Днепра. РЭБ был уничтожен операторами добровольческого батальона имени В.Ф. Маргелова.

Ранее Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ.

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Операция на Украине
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