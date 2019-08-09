Сеть 5G заработает в Москве

Операторы мобильной связи начали тестирование новое поколение сети 5G в Москве. Об этом передает официальный сайт мэра Москвы.

Сообщается, что в ходе тестирования изучат функции, доступные сервисы сети а также посмотрят на ее работу с сетями старшего поколения.

Как отмечается, 5G станет доступна до конца 2019 года в пилотном режиме.

Уточняется, что сеть нового поколения в этот срок заработает на ВДНХ, Тверской улице, в Парке Горького, Воробьевых горах и в инновационном центре «Сколково».

Ранее жителей России напугали влиянием 5G на здоровье.