Роскомнадзор оштрафовал Google на сотни тысяч рублей
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Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 700 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».
Отмечается, что штраф был назначен в связи с невыполнением Google требований ведомства по удалению ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией из результатов поиска.
Уточняется, что раньше доступ к ссылкам был ограничен для российских пользователей.
По данным ведомства, в поиске сохраняется более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации.
Кроме того, операторы поисковых систем, согласно российскому законодательству, обязаны исключать из результатов поиска ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.
Ранее Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении Google.