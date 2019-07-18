Роскомнадзор оштрафовал Google на сотни тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 700 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что штраф был назначен в связи с невыполнением Google требований ведомства по удалению ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией из результатов поиска.

Уточняется, что раньше доступ к ссылкам был ограничен для российских пользователей.

По данным ведомства, в поиске сохраняется более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации.

Кроме того, операторы поисковых систем, согласно российскому законодательству, обязаны исключать из результатов поиска ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.

Ранее Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении Google.