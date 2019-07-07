Британия потратит более $22 на борьбу с фейковыми новостями

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Власти Великобритании выделят $22,5 млн для борьбы с распространением недостоверной информации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, средства будут выделены для борьбы с фейковыми новостями в странах Восточной Европы.

Как отмечается, британские власти также намерены поддержать независимые СМИ в государствах Западных Балкан.

Ранее сообщалось, что Facebook мог намеренно ввести в заблуждение британские власти по вопросу о «вмешательстве» России.