На западе Литвы упал воздушный шар с пассажирами

На западе Литвы рухнул воздушный шар с людьми. Об этом сообщила газета Irytas.

По данным издания, шар начал падать на большой скорости. В итоге он сломал ветки дерева и задел крышу здания. В инциденте пострадали семь человек — их госпитализировали.

До этого ВС Эквадора сообщили о падении вертолета с восемью пассажирами на борту на юге страны, в провинции Пастаса. Вертолет Ми-171Е перевозил троих сотрудников национального департамента по управлению рисками и пять членов экипажа: двоих пилотов и троих механиков. Разбитое судно и их останки были обнаружены двумя поисковыми вертолетами ВС Эквадора. Причина аварии пока не называется.

ВС Эквадора выразили соболезнования семьям и знакомым членов экипажа и троих гражданских лиц.

Ранее грузовой «Урал» с людьми ушел под лед в Якутии.