Над Белгородской областью сбили БПЛА

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать объекты на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что попытка атаки была пресечена 6 мая приблизительно в 13:00 мск.

Беспилотник был сбит над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее днем мэрия Белгорода предупредила жителей Шебекинского городского округа об опасности атаки БПЛА.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области 40 человек получили ранения. Он уточнил, что 30 человек, включая детей, были доставлены в больницы. Десять человек получили амбулаторную помощь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на две «Газели», которые везли сотрудников компании «Агро-Белогорье» на работу, достигло 35.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.