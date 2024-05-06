Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал уголовное преследование президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков и чиновников восстановлением справедливости.

«С учетом того, что Россия — это правовое государство, здесь все необходимые шаги, вся необходимая доказательная база была собрана, сейчас появилась возможность уже вести уголовные дела против этих военных преступников», — поделился Пушилин.

Он добавил, что их преступления не имеют срока давности.

До этого министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля по статье Уголовного кодекса.

Какое именно преступление он совершил и какую конкретно статью нарушил, не уточняется.

Незадолго до этого МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского по статье УК.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.