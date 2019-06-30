В Крыму ответили сервису по поиску авиабилетов после пропажи рейсов на полуостров

В Крыму отреагировали на сообщения о том, что из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner пропали рейсы на полуостров. Комментарий дал председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черня, передает РИА «Новости».

По его словам, из-за пропажи билетов в Крым ничего не изменится. Он признался, что в настоящее время больших постоянных групп туристов на полуострове все равно нет.

«Внутренние туристы прекрасно знают, как добраться в Крым и без помощи британской системы», — добавил Черняк.

Он считает, что Крыму от пропажи рейсов «ни холодно, ни жарко». Он отметил, что многие туристы пользуются давно услугами туристических компаний, а другие — просто знаю дорогу в Крым.

Ранее сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым.