Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым

Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым. Об сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, пользователи не смогли найти и купать авиабилеты в Крым не из-за санкций, а из-за того, что, вероятно, был технический сбой.

Источник подчеркнул, что в настоящее время сервис еще официально не комментировал сложившуюся ситуацию.

Ранее стало известно, что сервис по поиску авиабилетов убрал рейсы в Крым.

Как отмечается, пользователи не смогли приобрести билеты в Симферополь 28 июня.

Напомним, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.