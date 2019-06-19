Обвиненный в распространении педофилии YouTube обещает принять меры

YouTube рассматривает изменения в отношении детского контента на платформе, сообщает The Wall Street Journal.

Руководители подразделения Google обсуждают вопрос о том, как перенести весь детский контент в отдельный продукт, приложение YouTube Kids, чтобы лучше защитить юных зрителей от нежелательных видеороликов. Отмечается, детские видео являются одними из самых популярных на платформе.

Другие сотрудники компании предлагают отключить функцию автоматического воспроизведения роликов после детских видео. YouTube столкнулся с критикой данной функции, так как дети и родители могут выбирать безобидные видео для просмотра, однако автоматический переход не гарантирует, что следующий ролик будет такого же формата.

Также обсуждается вопрос, как YouTube, который борется с контентом, основанным на ненависти или контентом конспирологического содержания, не смог отследить видео, предназначенные для детей.

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки признала ошибки, сказав, что некоторые решения компании были «разочаровывающими и болезненными».

Ранее звезду YouTube приговорили к 10 годам тюрьмы.