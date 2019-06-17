В Кремле допустили возможность кибервойны США против России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что с американской стороны вполне возможно может идти кибервойна против России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, такая гипотетическая возможность имеет право на существование. Если допустить, что какие-то ведомства занимаются кибератаками на другое государство и не информируют об этом главу страны, то эти данные свидетельствует о гипотетической возможности, добавил Песков.

Также Песков напомнил, что американский лидер Дональд Трамп уже опроверг эти сообщения.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники писала, что США усилили кибератаки на российские электросети.

Также Трамп отреагировал на статью NYT об усилении кибератак на Россию. Он раскритиковал «когда-то бывшую великой газету» за ее стремление напечатать любой материал.