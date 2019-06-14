Сбой произошел в работе навигационных сервисов
Пользователи геолокационных сервисов столкнулись с проблемой определения своего местоположения. Об этом сообщает РИА «Новости».
В «Яндексе» рассказали, что предположительно сбои в работе могут быть связаны с неполадками в системе GPS.
В компании отметили, что подобные проблемы влияют на работу всех устройств, использующих данные геолокации.
Помимо обычных пользователей на сбои пожаловались водители такси.
Ранее сообщалось, что произошел сбой в работе Instagram.