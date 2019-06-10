В смартфонах Android найден предустановленный вирус

В смартфонах, работающих на операционной системе Android был обнаружен вирус, установленный хакерами до продажи телефона, заявили в компании Google. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалисты сообщили в своем блоге, что речь идет о программах типаTriada, используемых для размещения рекламы и рассылки спама. Как выяснили в Google, Android-трояны этого вида могут быть предустановленными.

Как хакерам удалось установить вредоносное ПО, в компании не сообщают. Известно, что он мог попасть в телефон на производстве и при обновлениях.

Ранее представитель Google объяснил, что произойдет с Android на смартфонах Huawei после окончания сотрудничества.