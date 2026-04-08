Любовницы покойного подрались у его гроба и попали на видео

В Мексике любовницы покойного устроили драку у его гроба, попав на видео

В Мексике две женщины устроили драку у гроба после того, как выяснилось, что обе состояли в романтических отношениях с покойным мужчиной, пишет Daily Mail.

По словам очевидцев, конфликт начался, когда одна из женщин, стоявшая рядом с гробом и прощавшаяся с умершим, была замечена другой женщиной. Разговор перерос в обвинения, после чего обе вступили в физическое столкновение. Другим участникам похоронной процессии пришлось вмешаться, чтобы разнять участниц конфликта.

Кадры происшествия стали вирусными в соцсетях, вызвав волну комментариев. Некоторые пользователи отреагировали с юмором, другие — с осуждением.

«Драться из-за умершего человека — как грустно», — отметил один из комментаторов.

Ранее в США носильщики гроба провалились вместе с ним в могилу и придавили сына умершего.