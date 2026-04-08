ФСИН опровергла побег осужденных из спецвагона в Чувашии

ФСИН: информация о побеге осужденных из вагона в Чувашии — фейк

Информация о побеге осужденных из специального вагона в Чувашии не соответствует действительности. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний России в официальном Telegram-канале.

«Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской Республики не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено.

8 апреля Telegram-канал Mash писал, что шестеро заключенных якобы сбежали из специального вагона поезда Томск-Адлер в Чувашии. Журналисты утверждали, что сбежавшие преступники могут быть вооружены холодным оружием. Сообщалось, что все шестеро — мужчины монголоидной внешности невысокого роста, они якобы выскочили из вагона на двухминутной остановке в поселке Ибреси.

