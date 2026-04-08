Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

ФСИН опровергла побег осужденных из спецвагона в Чувашии

Алексей Филиппов/РИА Новости

Информация о побеге осужденных из специального вагона в Чувашии не соответствует действительности. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний России в официальном Telegram-канале.

«Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской Республики не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено.

8 апреля Telegram-канал Mash писал, что шестеро заключенных якобы сбежали из специального вагона поезда Томск-Адлер в Чувашии. Журналисты утверждали, что сбежавшие преступники могут быть вооружены холодным оружием. Сообщалось, что все шестеро — мужчины монголоидной внешности невысокого роста, они якобы выскочили из вагона на двухминутной остановке в поселке Ибреси.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!