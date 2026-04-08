Минздрав Ливана назвал число убитых и раненых после израильской атаки

Минздрав Ливана заявил о сотнях убитых и раненых в разных районах страны в результате атаки Израиля. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

«Сотни людей погибли и получили ранения по всему Ливану в результате израильских ударов за последние несколько часов», — передают журналисты данные минздрава

Национальное агентство новостей Ливана уточнило, что удары были нанесены по разным районам Бейрута, в том числе по его центру и районам вблизи набережной, по городам и деревням на юге Ливана, в горной части страны и на востоке в долине Бекаа.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее израильский дрон атаковал дом в христианском районе Бейрута.