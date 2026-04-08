Израиль нанес самую масштабную серию ударов по Ливану с начала эскалации

Армия Израиля заявила о нанесении крупнейшей серии ударов по «Хезболле» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

«ЦАХАЛ завершила крупнейший скоординированный удар, направленный на более чем сто командных центров и военных объектов «Хезболлы» <...> в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, атака длилась 10 минут. Удары были совершены по центрам разведки и управлению «Хезболлы», огневой инфраструктуре движения, силам ВМС, а также объектам элитного подразделения «Радван» в составе организации, утверждают в ЦАХАЛ.

Незадолго до этого в «Хезболле» заявили о «великой исторической победе», после того, как армия Израиля приостановила удары по Ирану.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

При этом в ЦАХАЛ заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле» в Ливане.

В марте Трамп сказал, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.