«Нам понадобится адаптация, чтобы конкурировать с норвежцами»: интервью Савелия Коростелева

Коростелев: надеюсь, что на следующей Олимпиаде мы выступим с флагом и гимном

Когда российские лыжники вернутся на мировую арену, им потребуется время на адаптацию, чтобы конкурировать с норвежцами. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал бронзовый призер этапа Кубка мира, участник Олимпиады-2026 Савелий Коростелев. Также он высказался об успехах паралимпийцев, об изменениях в руководстве лыжного спорта, о форме Александра Большунова и о том, мог бы Дмитрий Губерниев возглавить российские лыжи.

— Российские болельщики с огромным интересом и волнением следили за вашими выступлениями на Олимпиаде в Милане. Что для вас оказалось самым ярким на Играх и запомнилось больше всего?

— На Олимпиаде самой запоминающейся была атмосфера, которая там царила. Это главный старт четырехлетия во многих вида спорта, и очень приятно было окунуться в эту атмосферу. Наверное, с точки зрения болельщиков, это было самое завораживающее зрелище.

— Насколько вы довольны своими результатами на Играх?

— Скорее доволен, чем нет. Все-таки для дебюта, для тех условий, в которых мы были, я считаю четвертое место достаточно достойным (Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне; один из обогнавших его соперников — француз Матис Делож — случайно срезал трассу, за что был наказан желтой карточкой, но не дисквалифицирован. — «Газета.Ru»). Все-таки я ехал на Олимпийские игры, чтобы заработать медаль, а уехал без нее, поэтому осадочек имеется. Но понятно, чего ждать на следующей Олимпиаде.

— А остался ли осадок из-за того, что была отклонена апелляция на нарушение правил со стороны Матиса Деложа в скиатлоне?

— Скорее, от нереализованного своего потенциала. А то, что Деложа не дисквалифицировали, считаю, было в рамках правил, так что переживаний нет.

— Во время Олимпиады активно обсуждалось отношение иностранных атлетов к россиянам. Как часто вы сталкивались с негативом — и сталкивались ли?

— Может быть, какая-то одна ситуация была за все Игры, но в целом, я считаю, нас приняли очень положительно.

— Победителем всех гонок у мужчин стал Йоханнес Клебо. В чем, на ваш взгляд, заключается его уникальность?

— Мне кажется, Йоханнес очень планомерно подходил к тому уровню, на котором он сейчас находится. И этот процесс выстраивался не за один, не за два года, а на протяжении всей карьеры. И все это было поступательно.

— Норвежцы в целом доминируют в мировом лыжном спорте в отсутствие россиян. Насколько реально сейчас с ними конкурировать?

— У норвежцев очень сильная сборная. Думаю, когда мы вернемся всей командой, то сможем с ними конкурировать. Однако для этого нужно пройти некую адаптацию. У кого и сколько времени это займет, вопрос открытый, но навязать конкуренцию мы точно сможем.

— Нейтральный статус и право выступать на международных лыжных соревнованиях получили лишь единицы. Если допустить, что представительство россиян было бы более многочисленным, насколько, по-вашему, наши атлеты были бы конкурентоспособны?

— Само собой, хотелось бы видеть как можно больше наших ребят на международных стартах. Я считаю, что на тот уровень, который я и Даша Непряева показали, можно ориентироваться. Где-то в отдельных гонках кто-то был бы выше, кто-то — ниже. Но от наших результатов можно отталкиваться.

— На Кубке мира вы завоевали бронзу в разделке — первую для себя международную медаль на взрослом уровне и первую для России за несколько лет. Что испытали в момент награждения? Насколько эта медаль важна для вас?

— Эта бронза была, конечно, важной — как минимум потому, что она первая. Это был очень радостный для меня момент и, наверное, маркер, что все идет в нужном направлении и так нужно продолжать.

— Есть ли после этого успеха ощущение ответственности? Понимание, что задана определенная планка, ниже которой опускаться не стоит?

— Это ощущение есть и было раньше в любом случае. Это показатель, что я двигаюсь в нужном направлении.

— До этого вы завоевали серебро молодежного чемпионата мира. Почему решили принять участие в турнире в этой возрастной категории?

— Молодежный чемпионат мира проходил недалеко от мест проведения этапов Кубка мира и в относительно удобные даты, поэтому я решил сбегать. Попробовать, так сказать, обновить свои регалии. У меня уже было серебро в масс-старте, сейчас я повторил этот результат.

«Надеюсь, на ближайшей Олимпиаде выступим с флагом и гимном»

— Если сравнивать опыт выступления на международных турнирах со внутрироссийскими соревнованиями, где, на ваш взгляд, состязаться сложнее?

— Само собой, на международных турнирах конкуренция выше, потому что там собраны лучшие атлеты изо всех стран. На данный момент это для меня как будто две разные реальности. Но я очень жду, когда они соединятся в одну и уже всей сборной мы сможем состязаться на международной арене.

— В отличие от наших атлетов на Олимпиаде, паралимпийцы вернулись домой с россыпью медалей. Следили ли вы за их выступлениями? Что для вас значат их успехи?

— Следил за новостями, радовался каждой медали. Ребята молодцы! Конечно, обидно, что их было еще меньше, чем олимпийцев. Они показали свой уровень. Даже до отстранения ребята были одними из лучших в мире, и я рад, что они сохранили уровень.

— Паралимпийцы впервые за 12 лет выступили на Играх под национальным флагом и гимном. Когда, по вашему мнению, ограничения могут быть сняты с россиян на Олимпиадах?

— Честно, не знаю. Но надеюсь, что это будет как можно скорее. И на ближайших чемпионатах мира и Олимпийских играх мы будем выступать уже с флагом и гимном.

— Среди тех, кто не получил нейтральный статус, оказался Александр Большунов. По вашей оценке, в его нынешних кондициях мог бы он претендовать на медали международных турниров?

— В его лучших кондициях, конечно, он был бы претендентом на медали в каждой гонке. Вопрос в том, в какой форме он подошел бы к Играм-2026, учитывая такой скорый и отчасти неожиданный допуск россиян.

— Дмитрий Свищев назначен руководителем Ассоциации лыжных видов спорта России. Есть ли у вас ожидания и надежды на позитивные перемены в связи с такой реорганизацией? Что, по вашему мнению, Елена Вяльбе сможет привнести в новом статусе?

— Он — новое лицо в лыжном спорте. В любом случае я ожидаю только положительных изменений и надеюсь, что все будет замечательно. А Елена Валерьевна останется руководителем лыжных гонок. Поэтому думаю, что права и обязанности Елены Валерьевны сильно не поменяются, все останется примерно так, как есть сейчас.

— На пост главы Ассоциации претендовал Дмитрий Губерниев, который является в том числе помощником министра спорта. Справился бы он с такой задачей?

— Я с самого начала считал, что это пиар-ход. Он был бы очень хорошим с точки зрения популяризации лыжных гонок в медиа. Но я не был уверен, что Дмитрий займет этот пост, потому что у него еще очень много различных обязанностей, которые было бы тяжело совмещать.

— Губерниев позицинирует себя как эксперта во многих видах спорта, хотя основным его профилем остается биатлон. Было бы вам интересно, если бы он регулярно комментировал лыжи? Насколько, по-вашему, он и другие комментаторы могут влиять на популяризацию тех или иных видов спорта?

— Губерниев — мастер своего дела. Я бы лично хотел его видеть как можно чаще на лыжных гонках. Он хорошо разбирается в разных видах спорта, поэтому может комментировать, наверное, все. Как минимум у него большой опыт в этом деле и приспособиться к новому виду спорта ему не составит труда.

— Какие планы строите на этот год — как в спорте, так и вне его?

— Пока не хочу говорить о каких-то планах. Все-таки сезон был длинным. Сейчас его заканчиваем, чуть-чуть отдохнем. И вот во время этой перезагрузки можно будет выстроить планы и понимать, как и куда дальше двигаться.