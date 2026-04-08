Первое судно прошло через Ормузский пролив после перемирия США и Ирана

IRIB: через Ормузский пролив прошло первое после перемирия Ирана и США судно

Первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после объявления перемирия США и Ирана. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики IRIB.

«В условиях, когда вооруженные силы Ирана предупредили, что суда могут передвигаться через Ормузский пролив, получив разрешение от Ирана, первое судно проследовало через пролив после объявления перемирия», — сказано в материале.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. В рамках него Тегеран согласился открыть Ормузский пролив для прохода судов. Президент США Дональд Трамп отметил, что решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

До этого Шариф обратился к Трампу с просьбой о продлении крайнего срока для достижения соглашения с Ираном на две недели. Он также обратился к властям Ирана с просьбой «в качестве жеста доброй воли» открыть на этот срок Ормузский пролив.

Ранее Медведев сравнил закрытие Ормузского пролива с ядерным оружием.