США собираются сохранить присутствие на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона Хегсет: США намерены сохранить присутствие на Ближнем Востоке
Алексей Витвицкий/РИА Новости

США собираются сохранить свое присутствие на Ближнем Востоке, чтобы гарантировать выполнение условий мирной сделки с Ираном. Об этом журналистам заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

«Мы проследим за тем, чтобы Иран соблюдал это перемирие, а затем, в конечном итоге, сел за стол переговоров и заключил соглашение», — сказал глава военного ведомства.

По его словам, поэтому Соединенные Штаты «останутся на своих позициях, будут готовы и бдительны».

Хегсет добавил, что американские войска «готовы к обороне и к наступлению», а также «готовы в любой момент возобновить действия, нацелившись на любые цели, которые потребуются для обеспечения соблюдения» Тегераном условий перемирия.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

В марте Трамп сказал, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Иране назвали возможный план США по республике.

 
