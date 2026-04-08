Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Имам заявил о победе Ирана над «силами зла»

Francisco Seco/AP

Иракский шиитский священнослужитель и пятничный имам города Эн-Наджаф Сайид Садреддин аль-Кубанчи поздравил иранский народ с победой над США. Об этом сообщает Telegram-канал IRIB News.

«В конце концов, силы истины победили, а силы зла потерпели поражение. Слава богу», — сказал он в обращении.

8 апреля представители проиранского шиитского движения «Хезболла» также объявили о «великой исторической победе» Ирана. А вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф подчеркнул, что началась эра Исламской республики.

7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил президенту США Дональду Трампу продлить крайний срок для сделки с Тегераном. После этого Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, а также сообщил, что Тегеран дал согласие на разблокировку Ормузского пролива и обеспечение безопасности судоходства.

При этом Трамп сказал, что в случае, если сделка не будет достигнута, США продолжат наносить удары по Ирану. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также подчеркнул, что перемирие является хрупким, однако Вашингтон и Тегеран могут прийти к согласию.

Ранее на Западе объяснили, почему война в Иране может возобновиться.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!