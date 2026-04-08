Имам заявил о победе Ирана над «силами зла»

Иракский шиитский священнослужитель и пятничный имам города Эн-Наджаф Сайид Садреддин аль-Кубанчи поздравил иранский народ с победой над США. Об этом сообщает Telegram-канал IRIB News.

«В конце концов, силы истины победили, а силы зла потерпели поражение. Слава богу», — сказал он в обращении.

8 апреля представители проиранского шиитского движения «Хезболла» также объявили о «великой исторической победе» Ирана. А вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф подчеркнул, что началась эра Исламской республики.

7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил президенту США Дональду Трампу продлить крайний срок для сделки с Тегераном. После этого Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, а также сообщил, что Тегеран дал согласие на разблокировку Ормузского пролива и обеспечение безопасности судоходства.

При этом Трамп сказал, что в случае, если сделка не будет достигнута, США продолжат наносить удары по Ирану. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также подчеркнул, что перемирие является хрупким, однако Вашингтон и Тегеран могут прийти к согласию.

