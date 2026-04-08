В Пентагоне заявили, что США достигли всех целей в ходе операции в Иране

США достигли военных целей в рамках операции против Ирана. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, передает РИА Новости.

«В течение 38 дней масштабной боевой операции силы США достигли военных целей», — сказал он.

Кейн подчеркнул, что выполнением поставленных целей США защитили свои интересы на годы вперед.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Испании резко высказался о перемирии в Иране.