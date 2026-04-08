Девушка сбежала из дома из-за требований свекрови пожертвовать почку больному мужу

В Индии свекровь потребовала, чтобы невестка пожертвовала свою почку ее сыну, нуждающемуся в трансплантации, пишет газета Times of India.

В индийском штате Уттар-Прадеш 24-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением против семьи мужа. Она рассказала, что вышла замуж в июне 2023 года за 28-летнего мужчину, но вскоре узнала, что его семья скрыла тяжелую болезнь почек.

Оказалось, что ее супруг находится на диализе с 2022 года. Сразу после замужества жизнь девушки стала адом. Свекры мучили невестку, требуя либо 30 лакхов рупий (более 2,5 млн рублей) в качестве приданого, либо донорскую почку для их сына.

Семья мужа также отобрала у нее драгоценности, а сам мужчина оказался замешан в связи с другой женщиной. Устав от издевательств, девушка сбежала из дома и вернулась в родной Канпур.

Начальник полицейского участка сообщил, что на основании жалобы возбуждено уголовное дело, и меры будут приняты после завершения расследования.

Ранее муж подал в суд на жену, отказавшуюся пожертвовать ему печень, чтобы спасти жизнь.