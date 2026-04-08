В Пентагоне заявили о полном уничтожении иранской армии

США в ходе военной операции полностью уничтожили вооруженные силы Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, его слова приводит «Интерфакс».

«Операция «Эпическая ярость» уничтожила иранскую армию и сделала ее небоеспособной на долгие годы вперед», — заявил Хегсет во время беседы с журналистами.

Он добавил, что США смогли разгромить одну из крупнейших армий мира, «задействовав менее 10% своей боевой мощи».

Хегсет также поддержал прекращение огня между США, Израилем и Ираном, назвав это «важным днем для мира во всем мире».

8 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Американский лидер согласился приостановить бомбардировки на этот период времени. Он подчеркнул, что Иран также остановит атаки и откроет Ормузский пролив для прохода судов. В Белом доме отметили, что Израиль присоединится к прекращению огня.

До этого в Иране на фоне заключения двухнедельного перемирия заявили о победе в ближневосточном конфликте, отметив, что США потерпели «неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение».

Ранее операцию США против Ирана включили в раздел «американских неудач».