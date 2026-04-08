Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Сахар дает энергию, но не борется со стрессом, выяснили ученые

Shutterstock

Ученые из Университета Констанца установили, что употребление сахара повышает активность симпатической нервной системы и мешает полноценному расслаблению организма, несмотря на субъективное ощущение отдыха. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие 94 здоровых взрослых. Часть участников перед визитом в лабораторию воздерживалась от пищи, затем одной группе давали напиток с глюкозой, другой — воду. Половине участников проводили расслабляющий массаж, остальные просто отдыхали.

Исследователи постоянно отслеживали показатели сердечной активности, включая вариабельность сердечного ритма и периоды предвыброса, отражающие работу парасимпатической и симпатической нервной системы.

Результаты показали, что массаж или отдых активировали парасимпатическую систему, отвечающую за расслабление, независимо от сахара.

«Однако после приема глюкозы одновременно активировалась симпатическая система — та, которая поддерживает повышенную готовность организма и стрессовую реакцию. Это говорит о том, что, хотя человек может ощущать спокойствие, организм остается в состоянии повышенной возбудимости», — уточнили исследователи.

Ученые поясняют, что сахар помогает кратковременно мобилизовать энергию для преодоления стрессовых эпизодов, но одновременно снижает способность организма к полноценному расслаблению. Длительное частое употребление сладкого, по мнению специалистов, может повышать риски гипертонии, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!