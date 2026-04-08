Мужчина откусил часть языка у своей беременной девушки во время ссоры

В Италии мужчина укусил свою беременную партнершу во время ссоры и откусил ей часть языка. Об этом сообщает газета Today.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня 2025 года на площади Гвидо Монко в городе Ареццо. 30-летний мужчина напал на свою 29-летнюю женщину посреди улицы, откусив часть ее языка.

Пострадавшая в тяжелом состоянии попала в больницу, где ей провели сложную операцию по реплантации. Несмотря на травмы, она выносила и родила ребенка, которого мужчина официально признал.

Его отправили под суд по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждени и жестоком обращении. Прокурор требовал 5 лет, но приговор смягчили. В итоге итальянец получил 4,5 года.

Кроме того, женщине назначили предварительную компенсацию €25 тысяч, ее окончательный размер ущерба определят позднее. Осужденный, уже содержавшийся под стражей, вернулся в тюрьму после слушания.

