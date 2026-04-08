Посла Японии вызвали в МИД России из-за Украины

Посла Японии вызвали в МИД России из-за соглашения с Украиной по беспилотникам

Посла Японии в Москве Акира Муто вызвали в российское дипведомство, японскому дипломату выразили протест в связи с данными о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сегодня в МИД был вызван посол Японии. Ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о заключении компанией Terra Drone Corporation, штаб-квартира ее находится в Токио, инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых БПЛА», — сказала дипломат.

6 апреля Захарова заявила, что Россия рассматривает запуск проекта сотрудничества японского производителя беспилотников Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones как враждебный шаг.

В феврале стало известно о решении правительства Японии присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных нужд Украины»), в рамках которой страна будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву. По информации японских СМИ, средства будут направляться исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах.

Ранее в МИД заявили о недружественной сущности политики Японии в отношении РФ.