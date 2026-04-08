Жительница Дагестана рассказала о помощи пострадавшим после наводнений

Малый и крупный бизнес в Дагестане жертвует большие суммы пострадавшим от наводнений, а жители помогают друг другу с едой и жильем. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Валида.

«Произошло ужасное в Дербентском районе, в селе Мамедкала прорвало дамбу с водохранилища, накрыло большим потоком все дома. Есть погибшие, беременная женщина, дети, бабушки, некоторые машины с людьми до сих пор пропавшие без вести. Дагестанский народ очень сплочен, помогает всем, чем может: гуманитарной помощью, переводами денег, питанием. Дагестанские фонды открыли сбор. Я пытаюсь распространить везде, где можно, информацию о том, что случилось в Дагестане, о том, что беда не бывает чужой, что может коснуться всех. Пишу дагестанским блогерам, многие принимают участие в распространении. На места событий выезжал глава нашей республики, обещал, что скоро будет компенсация. Дагестанцы предлагают свои дома для пострадавших, местные крупные заводы жертвуют в фонды огромные миллионные суммы, малые бизнесы тоже жертвуют процентами своей выручки», — сказала она.

Женщина отметила, что дом ее сестры, у которой трое детей, также пострадал при наводнениях в регионе — спасти удалось лишь мебель, часть одежды и посуды. По словам Валиды, дом строился 18 лет, но теперь в нем опасно жить из-за размытого фундамента.

«К сожалению, наша семья тоже попала в беду — моя родная сестра и ее дом, который строили 18 лет, так и не закончили до конца ремонт. Они остались на улице. У сестры трое детей, многодетная семья. К сожалению, дом опасен для проживания. Дом сестры находится в эпицентре событий в Махачкале. После второго потока фундамент дома подмыло. Все, что смогли спасти у сестры, — это корпусную мебель, сыновей и дочь. Сейчас они размещены у нашей мамы. Мы помогаем деньгами, питанием всем, кто пострадал. Конечно, я и моя семья в первую очередь помогаем родной сестре. Были в ее доме, собирали уцелевшую одежду, посуду и мебель, грузили в «Камазы» мусор», — добавила она.

В конце марта в Дагестане прошли сильные ливни, после которых оказались подтоплены жилые дома. Более того, в республике зафиксировали массовые отключения воды и света — без электричества остались порядка 60 тыс. абонентов.

5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение, спровоцировавшее обрушение трехэтажного дома в Махачкале. По словам Меликова, всего из-за стихии пострадали более 15 тыс. жителей — они имеют право на материальную помощь от властей.

Ранее в Дагестане оценили ущерб, нанесенный сельскому хозяйству на фоне паводков.