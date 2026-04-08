В трех российских регионах объявили ракетную опасность

В Белгородской, Брянской и Орловской областях объявлена ракетная опасность. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили губернаторы соответствующих регионов.

Местные власти предупредили граждан о запуске систем оповещения, а также рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем же, кто оказался на улице или в автомобиле, необходимо направиться в ближайшее укрытие либо в безопасное место и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

По информации Минобороны, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки обнаружили и сбили на регионами РФ 13 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сигнал «Ракетная опасность» подается, когда существует непосредственная угроза удара ракетами по территории — в том числе с боевыми частями. Снаряды летят на огромной скорости, поэтому времени на реакцию у людей и служб гражданской обороны крайне мало. Оповещение о «Ракетной опасности» идет по всем доступным каналам.

Ранее в Самарской области объявили ракетную опасность.